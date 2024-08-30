Волки-людоеды растерзали девять человек в Индии. Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить

В Индии начата операция по отлову волков-людоедов, растерзавших девять человек

Стая азиатских волков-людоедов с весны держит в страхе жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Нападения начались в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. Волки растерзали девять человек, причем семерых из них — в середине июля. В пострадавший регион направили специалистов по отлову волков из разных регионов. Им удалось обезвредить уже четырех хищников, однако нападения не прекратились.

Волки-людоеды приходят в деревни по ночам и крадут детей из-под носа у родителей

О первых человеческих жертвах в результате нападения волков в округе Бахрайч стало известно в марте, затем наступило долгое затишье. Волки вернулись 17 июля. Ночью стая проникла в село Наква и утащила двухлетнюю девочку, которая спала во дворе с матерью и отцом, пишет Hindustan Times. Жители деревни, бросившиеся на помощь, нашли ее в 300 метрах от дома. Волки успели съесть ноги и нижнюю половину тела.

В ту же ночь стая утащила и растерзала трехлетнего мальчика, жившего в другой деревне. Затем пропал двухлетний ребенок — его тело до сих пор не нашли. С того времени смертельные нападения происходили каждые несколько дней.

Большинство жертв — дети, но волки нападают и на взрослых. Более 50 человек сумели спастись, но получили различные травмы

Один из выживших — мальчик Фируз. По словам его матери, волк ворвался в дом ночью, схватил ребенка за шею и потащил на улицу. «Я отчаянно пыталась его спасти, тянула волка за ноги, но все впустую», — рассказывает она.

Волк волочил мальчика примерно 200 метров и успел добежать до поля. Жители деревни, услышавшие крики матери, бросились в погоню и сумели отпугнуть зверя. Тот бросил ребенка и убежал. Мальчик провел в больнице 13 дней. После нападения волка на его лице, шее и голове остались шрамы.

Люди объединяются и с оружием в руках патрулируют села, чтобы защитить близких от хищников

В пострадавших селах установили прожекторы и громкоговорители, но зверей это не напугало. Власти призывают людей по ночам укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть хищники, надежно запирать двери и не выходить на улицу поодиночке.

Когда темнеет, десятки селян выходят на улицы с факелами и до рассвета патрулируют округу. Большинство вооружены железными прутами, палками, у некоторых есть ружья

«Я хочу, чтобы все тут знали, что, пока волков не изловят, я и мои товарищи будем охранять людей», — заявил один из добровольцев журналисту India Today. По его словам, речь идет не об одном или двух зверях. Он считает, что волков куда больше.

Власти штата объявили о начале операции «Бхедийа» (так называют волков на хинди). К концу июля в округе Бахрайч работали десять команд специалистов по отлову диких животных. В местах, где видели зверей, спрятали ловушки и инфракрасные камеры. Этого оказалось мало. К концу августа им на подмогу направили ловцов из пяти окрестных округов, пишет Reuters.

Тем временем эксперты пытаются придумать новые способы защиты от хищников. «Мы планируем использовать экскременты и мочу слонов, чтобы вынудить волков держаться подальше от жилых районов», — заявил представитель департамента лесного хозяйства Акаш Дип Бадаван. Обычно волки стараются не приближаться к крупным животным, поэтому запах слона может их отпугнуть.

Фото: Banu R / Getty Images

Властям удалось выследить и поймать четырех волков с помощью дронов и тепловизоров

Судя по записям камер видеонаблюдения, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого. 19 августа ловцам удалось выследить и обезвредить первого волка. С тех пор с помощью беспилотных аппаратов и тепловизоров нашли и поймали еще трех, причем последнего — в четверг, 29 августа.

Представитель департамента лесного хозяйства Индии Санджай Сривастава рассказал, что дрон впервые снял хищника около 23 часов 28 августа. «Волка вновь выследили с дрона около пяти утра, — цитирует Сриваставу издание Indian Express. — Затем были замечены волчьи следы, и за дело взялись местные сотрудники департамента».

Сотрудники департамента лесного хозяйства все утро шли по следам хищника и к 10:45 нагнали его возле одной из деревень. Волка удалось подстрелить при помощи дротика с транквилизатором, а затем поймать сетью. После этого его отправили в зоопарк.

Если расчеты верны, то на свободе остаются только два волка из этой стаи.

В 1996 году волки-людоеды, орудовавшие в том же районе, растерзали десятки людей

Специалисты департамента лесного хозяйства связывают изменившееся поведение волков с наводнением в окрестных джунглей. Журналисты India Today, расследовавшие участившиеся нападения в округе Бахрайч, считают эту версию неправдоподобной. Они изучили спутниковые снимки региона и не обнаружили признаков существенного затопления.

Индийский эколог Яндвендрадев Викрамсинх Джала, много лет изучающий поведение волков, подозревает, что нападения могут совершать гибриды волков и бродячих собак. В отличие от чистокровных волков, они не боятся и не избегают людей. По его словам, подтвердить или опровергнуть это может лишь анализ ДНК зверей, которые участвовали в нападениях.

Волки обычно не нападают на людей. Случаи гибели людей, детей в том числе, из-за нападений волков не фиксируются даже в тех частях Индии, где плотность обитания волков высока Яндвендрадев Викрамсинх Джала

В интервью изданию Down To Earth Джала сравнил ситуацию в Бахрайче с событиями, которые он своими глазами наблюдал 28 лет назад. В 1996 году он шел по следу другой стаи волков-людоедов, орудовавшей в тех же местах. В тот раз хищников долго не удавалось остановить, и они успели растерзать около трех десятков детей.