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00:32, 30 августа 2024Из жизни

Волки-людоеды растерзали девять человек

Hindustan Times: в Индии стая волков-людоедов растерзала девять человек

В индийском штате Уттар-Прадеш поймали четвертого волка-людоеда из стаи, которая совершила десятки нападений на людей. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. Волки растерзали девять человек, причем семерых из них — после 17 июля. Более 50 человек сумели спастись, но получили различные травмы.

В пострадавших селах установили прожекторы и громкоговорители, но зверей это не напугало. Власти призывают людей по ночам укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть хищники. Когда темнеет, десятки селян, вооруженных железными прутами, выходят на улицы с факелами и до рассвета патрулируют округу.

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Судя по записям камер видеонаблюдения, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого. Четырех волков удалось выследить с помощью дронов и тепловизоров и поймать. Последнего из них изловили в четверг, 29 августа, пишет Times Now. Если расчеты верны, на свободе остаются еще двое.

Тем временем местные жители пытаются придумать новые способы защиты от хищников. Глава комитета по ловле волков предлагает обрабатывать села экскрементами и мочой слонов. Предполагается, что волков это отпугнет, поскольку обычно они избегают приближаться к крупным животным.

Азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии, Ливане, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Сирии и близлежащих странах. Высота в холке 45—75 см, вес 25—32 кг.

Ранее сообщалось, что три полярных волка напали на 36-летнюю женщину, которая совершала пробежку недалеко от сафари-парка во Франции. Пострадавшая была доставлена в больницу с укусами в области шеи, икр и спины.

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      Олег Парамонов
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