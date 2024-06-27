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20:13, 27 июня 2024Из жизни

Полярные волки напали на женщину недалеко от Парижа

Во Франции на женщину, случайно забежавшую в сафари-зону, напали полярные волки

Фото: Armin Floreth / Globallookpress.com

Три полярных волка напали на 36-летнюю женщину, которая совершала пробежку недалеко от сафари-парка во Франции. О том, как ей удалось пережить нападение хищников, пишет «Би-би-си».

Женщина отдыхала с семьей в экоотеле в парке дикой природы Туари в 40 километрах от Парижа. Съемные домики в нем позволяют посетителям провести ночь рядом с дикими животными. Для безопасности эти дома окружены траншеями и электрическим забором. Гости могут наблюдать за зверями с помощью биноклей ночного видения.

Утром женщина вышла из экодомика на пробежку. Каким-то образом она обошла систему безопасности и случайно забежала в сафари-зону, где свободно гуляют дикие звери. Обычно туда можно попасть только на специальной машине. В этой зоне на женщину и напали три волка.

Сотрудники сафари-парка услышали ее крики и отогнали хищников. Пострадавшая была доставлена в больницу с укусами в области шеи, икр и спины.

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Виновные произошедшего пока не установлены. Неизвестно, проигнорировала ли женщина предупреждающие знаки или сотрудники сафари-парка неправильно их установили.

Согласно сайту Туари, на территории парка обитают шесть полярных волков: самец, самка и четыре детеныша. Отмечается, что они являются отличными охотниками.

Ранее сообщалось, что в Австралии кенгуру с хрюканьем напал на двухлетнюю девочку. Агрессивное животное отогнал отец пострадавшей.

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      Юлия Юткина
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