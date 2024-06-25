Момент нападения хрюкающего кенгуру на двухлетнюю девочку попал на видео

В Австралии кенгуру с хрюканьем напал на двухлетнюю девочку и попал на видео

В Австралии мужчина из штата Новый Южный Уэльс спас дочь от злобного кенгуру. Об этом сообщает News.com.au.

Момент нападения попал на видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, что девочка играла во дворе дома, когда на нее набросился кенгуру. Агрессивное животное свалило ребенка за землю, а потом начало прыгать вокруг и бить лапами. «На нашу двухлетнюю дочь в субботу напал во дворе кенгуру. Это был молодой самец. Он рычал и хрюкал», — рассказала мать пострадавшей.

Произошедшее сразу же заметил отец девочки и побежал на выручку. Он бросил какой-то предмет перед животным и оно убежало. Мужчина схватил дочь и унес в дом. Позже выяснилось, что она не получила серьезных травм. После случившегося семья решила установить забор.

По данным специалистов, нападения кенгуру в Австралии крайне редки. В год только около пяти человек получают травмы в результате столкновений с этими животными.

Ранее в Австралии кенгуру подрался со стаей собак и победил. Схватка животных попала на видео.