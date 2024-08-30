Волк-людоед ворвался в дом ночью и утащил семилетнего мальчика

В Индии волк-людоед напал на ребенка, схватил его за шею и утащил из дома

В индийском штате Уттар-Прадеш волк-людоед напал на семилетнего мальчика. Об этом сообщает издание India Today.

По словам матери, волк ворвался в дом ночью, схватил ребенка за шею и утащил на улицу. «Я отчаянно пыталась его спасти, тянула волка за ноги, но все впустую», — рассказывает она.

Волк волок мальчика примерно 200 метров и добежал до поля. Жители деревни, собравшиеся на крики матери, бросились в погоню и сумели отпугнуть зверя. Тот бросил ребенка и убежал.

Мальчик остался жив и провел в больнице 13 дней. После нападения волка на его лице, шее и голове остались шрамы.

Ранее сообщалось, что стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. Волки растерзали девять человек, причем семерых из них — после 17 июля.