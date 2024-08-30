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19:55, 30 августа 2024Из жизни

Растерзавшего девять человек волка-людоеда сняли на видео с дрона

В Индии дрон снял на видео волка-людоеда, растерзавшего девять человек

В индийском штате Уттар-Прадеш при помощи дрона с камерой ночного видения выследили одного из волков-людоедов, растерзавших девять человек. Информационное агентство ANI опубликовало видео в соцсети X (бывший Twitter).

Представитель департамента лесного хозяйства Индии Санджай Сривастава рассказал, что дрон впервые снял хищника около 23 часов 28 августа. «Волка вновь выследили с дрона около пяти утра, — цитирует Сриваставу издание Indian Express. — Затем были замечены волчьи следы, и за дело взялись местные сотрудники департамента».

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Сотрудники департамента лесного хозяйства все утро шли по следам хищника и к 10:45 нагнали его возле одной из деревень. Волка удалось подстрелить при помощи дротика с транквилизатором, а затем поймать сетью. После этого его отправили в зоопарк.

Ранее сообщалось, что стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. Волки растерзали девять человек, причем семерых из них — после 17 июля. Более 50 человек сумели спастись, но получили различные травмы.

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      Олег Парамонов
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