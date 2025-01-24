Стая собак растерзала женщину в крупном российском городе

В Новосибирске стая бродячих собак напала на женщину, она не выжила

В Новосибирске стая собак напала на женщину, она получила несовместимые с жизнью травмы. О смерти пострадавшей сообщило управление Следственного комитета (СК) по региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, собаки напали на местную жительницу в четверг, 24 января, на улице Малыгина на окраине города. Врачи диагностировали у нее рваные раны головы и тела, женщина не выжила.

«В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета, ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркивается, что следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Ванинском районе Хабаровского края стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку. Собаки напали на женщину в поселке Октябрьский. Соседи обнаружили на улице пенсионерку без признаков жизни со следами укусов.