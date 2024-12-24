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07:12, 24 декабря 2024Россия

Стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку в российском регионе

В Хабаровском крае стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Ванинском районе Хабаровского края стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Собаки напали на женщину в поселке Октябрьский. Соседи обнаружили пенсионерку без признаков жизни со следами укусов на улице. Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, хозяйку животных уже нашли. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в поселке Краснобродский в Прокопьевском округе в Кузбассе сторожевой пес растерзал шестилетнюю девочку во дворе жилого дома. Ребенок гулял без взрослых и зашел на один из участков, охраняемых собакой. Пес набросился на девочку и нанес ей тяжелые раны.

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