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12:49, 19 августа 2024Россия

В российском регионе шестилетнюю девочку насмерть растерзали во дворе дома

В Кузбассе пес насмерть растерзал шестилетнюю девочку во дворе дома

Фото: VazgenLA / Shutterstock / Fotodom

В поселке Краснобродский в Прокопьевском округе в Кузбассе сторожевой пес насмерть растерзал шестилетнюю девочку во дворе жилого дома. Об этом сообщил региональный портал Ngs42.ru.

Российские следователи установили, что ребенок гулял без взрослых и зашел на один из участков, охраняемых собакой. Пес набросился на девочку и нанес ей тяжелые раны. Спасти дошкольницу не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Происшествием также заинтересовались представители кемеровской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Башкирии собака растерзала двухлетнего ребенка, спасти его не удалось.

Еще раньше в городе Игарке Красноярского края стая собак пыталась растерзать одиннадцатилетнюю школьницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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