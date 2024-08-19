В российском регионе шестилетнюю девочку насмерть растерзали во дворе дома

В поселке Краснобродский в Прокопьевском округе в Кузбассе сторожевой пес насмерть растерзал шестилетнюю девочку во дворе жилого дома. Об этом сообщил региональный портал Ngs42.ru.
Российские следователи установили, что ребенок гулял без взрослых и зашел на один из участков, охраняемых собакой. Пес набросился на девочку и нанес ей тяжелые раны. Спасти дошкольницу не удалось.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Происшествием также заинтересовались представители кемеровской прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Башкирии собака растерзала двухлетнего ребенка, спасти его не удалось.
Еще раньше в городе Игарке Красноярского края стая собак пыталась растерзать одиннадцатилетнюю школьницу.