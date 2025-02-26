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15:39, 26 февраля 2025Россия

В российском городе хаски разорвали лицо девятилетнему ребенку

В Адлере две хаски разорвали лицо девятилетнему ребенку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В городе Адлер Краснодарского края две хаски разорвали лицо девятилетнему ребенку. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным российского издания, родители прогуливались с мальчиком в селе Лесное. Внезапно соседские собаки набросились на школьника, по предварительной информации, они выгрызли у ребенка часть лица.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчика готовят к транспортировке в Краснодар, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

До этого стало известно, что в Ставрополе стая собак растерзала девятилетнюю девочку.

На крики прибежал сосед и открыл по животным огонь из ружья. Российские врачи не смогли спасти школьницу.

Еще раньше стая собак напала на жительницу Новосибирска.

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