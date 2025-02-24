Смертельное нападение стаи собак на девятилетнюю россиянку попало на видео

В Ставрополе стая собак растерзала девятилетнюю девочку

В Ставрополе стая собак растерзала девятилетнюю девочку. Смертельное нападение животных на ребенка попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как школьницу, проходившую мимо забора земельного участка, окружили минимум пять собак. Девочка пыталась отмахиваться от агрессивных животных и несколько раз падала на ноги, но поднималась и продолжала отбиваться. В результате, в очередной раз потеряв равновесие, ребенок больше не встал.

На крики прибежал сосед и открыл по животным огонь из ружья, но спасти девочку не удалось.

Как сообщил региональный Следственный комитет, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведомство выяснило, что растерзавшие ребенка собаки жили на участке местной жительницы, который не был оборудован вольерами. Женщину задержали.

По информации «112», соседи горожанки расправились с агрессивными животными.

Ранее стая собак напала на жительницу Новосибирска. В результате россиянка получила несовместимые с жизнью травмы. Врачи диагностировали у нее рваные раны головы и тела.

