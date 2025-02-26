Отцу истерзанного собаками российского ребенка пришлось собирать и упаковывать лицо сына

В Сочи отец пережившего нападение собак ребенка отправил врачам части лица сына

В Сочи отцу истерзанного собаками ребенка пришлось собирать и упаковывать лицо сына. Об этом сам россиянин рассказал Telegram-каналу Kub Mash.

По словам представившегося Василием мужчины, после того, как пережившего нападение ребенка забрали врачи, он вернулся на место трагедии и вместе с работниками оперативной группы собрал фрагменты лица мальчика.

«Одна из собак вырвала части лица сына. Мы их упаковали как положено и отправили вторым вертолетом в Краснодар», — сообщил отец пострадавшего.

Инцидент произошел в среду на территории садового товарищества в селе Лесное Адлерского района Сочи. По предварительным данным, животные находились без присмотра, сорвались с привязи и напали на ребенка.