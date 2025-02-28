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08:11, 28 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР назвали оставшееся расстояние до выхода на границы республики

Марочко: ВС России осталось 500 метров до границы ЛНР в районе Белогоровки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось 500 метров до выхода на административные границы Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Белогоровка. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районе Белогоровки ВС РФ продвинулись к административной границе ЛНР. Наши войска продолжают развивать успех», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России вдоль реки Северский Донец к северу от Белогоровки и назвал оставшееся расстояние до выхода на границы ЛНР. По его информации, российские военные в ходе боевых действий на окраинах населенного пункта смогли занять позиции, позволяющие контролировать участок автомобильной дороги Белогоровка — Григоровка.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев назвал число перешедших под контроль России сел в Харьковской области. По его словам, линия фронта на волчанском направлении не настолько динамична в сравнении с купянским направлением.

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