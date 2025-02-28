В МИД Азербайджана ответили на обвинения Франции в этнической чистке

МИД Азербайджана ответил на обвинения Франции в этнических чистках

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергло обвинения министра по делам заморских территорий Франции Манюэля Вальса в проведении этнических чисток в Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского дипломатического ведомства Айхан Гаджизаде, передает Axar.

«В отличие от Франции, Азербайджан в своей внешней политике руководствуется основными нормами и принципами международного права. Все хорошо помнят недемократические шаги этой страны в отношении различных стран и народов для продолжения колониальной политики, хотя сама Франция забыла об этом», — заявил Гаджизаде.

Так он ответил на заявления Вальса о том, что Азербайджан якобы провел этическую чистку в Карабахе, занимается политикой вмешательства и дестабилизации и является страной, не практикующей демократические подходы.

«Мы требуем от Франции прекратить эту необоснованную ложную кампанию против нашей страны», — добавил Гаджизаде.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что сообщения представителей официальных властей Франции являются доказательством их незаинтересованности в мире на Южном Кавказе. Так в Баку отреагировали на слова посла Франции в Армении Оливье Декотиньи об установлении контроля Азербайджана над Карабахским регионом.