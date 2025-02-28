Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 28 февраля 2025Бывший СССР

В МИД Азербайджана ответили на обвинения Франции в этнической чистке

МИД Азербайджана ответил на обвинения Франции в этнических чистках
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Мануэль Вальс

Мануэль Вальс. Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергло обвинения министра по делам заморских территорий Франции Манюэля Вальса в проведении этнических чисток в Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского дипломатического ведомства Айхан Гаджизаде, передает Axar.

«В отличие от Франции, Азербайджан в своей внешней политике руководствуется основными нормами и принципами международного права. Все хорошо помнят недемократические шаги этой страны в отношении различных стран и народов для продолжения колониальной политики, хотя сама Франция забыла об этом», — заявил Гаджизаде.

Так он ответил на заявления Вальса о том, что Азербайджан якобы провел этическую чистку в Карабахе, занимается политикой вмешательства и дестабилизации и является страной, не практикующей демократические подходы.

«Мы требуем от Франции прекратить эту необоснованную ложную кампанию против нашей страны», — добавил Гаджизаде.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что сообщения представителей официальных властей Франции являются доказательством их незаинтересованности в мире на Южном Кавказе. Так в Баку отреагировали на слова посла Франции в Армении Оливье Декотиньи об установлении контроля Азербайджана над Карабахским регионом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

      Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

      Москвичей предупредили о скачке давления

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше