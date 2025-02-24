В Азербайджане заявили о незаинтересованности Франции в мире на Кавказе

МИД Азербайджана заявил о незаинтересованности Франции в мире на Южном Кавказе

Заявления представителей официальных властей Франции являются доказательством их незаинтересованности в мире на Южном Кавказе. Такое заявление сделали в МИД Азербайджана, текст опубликован на сайте ведомства.

Так в Баку отреагировали на слова посла Франции в Армении Оливье Декотиньи об установлении контроля Азербайджана над Карабахским регионом. По их словам, французский посол «поставил под сомнение легитимность действий Азербайджана, положивших конец оккупации и сепаратизму на наших суверенных территориях».

В МИД добавили, что это является доказательством того, что Париж не заинтересован в мире на Южном Кавказе, а также Франция «искажает реалии».

Ранее в соседней Армении заявили о начале тренировок военных с участием представителей государств — членов и партнеров НАТО. «В рамках визита делегации НАТО в Республику Армения 17-21 февраля проводится первый этап тренировок под названием "Оценка слаженных партнерских возможностей"», — заявили в министерстве обороны республики.