На Украине возмутились критикой Степана Бандеры из Польши

Do Rzezcy: В Киеве раскритиковали слова кандидата в президенты Польши о Бандере

На Украине раскритиковали слова кандидата в президенты Польши Славомира Ментцена о культе личности украинского националиста Степана Бандеры в стране. Об этом пишет польский портал Do Rzeczy.

Польский политик опубликовал в социальных сетях видеоролик, где требует от Киева прекратить культ Бандеры. Do Rzeczy приводит слова мэра украинского Львова Андрея Садового. Он назвал Ментцена «пророссийским политиком с польским паспортом».

Do Rzeczy также вспомнило недавнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о словах Ментцена. «Министерство иностранных дел, не воспринимаем заявления отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польского общества», — заявил он.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Славянске в Донецкой народной республике были замечены плакаты с поздравлениями Степана Бандеры. В частности, на них говорится, что «Донбасс поздравляет».