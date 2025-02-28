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15:23, 28 февраля 2025Силовые структуры

В Москве осудили основателя проекта Gulagu.net

Суд в Москве дал 8 лет основателю проекта Gulagu.net Осечкину за фейки о ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы заочно осудил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о распространении фейков про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, он получил восемь лет колонии.

Осечкин обвиняется в совершении трех преступлений по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ») УК РФ. По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2022 года он распространял в сети фейки о действиях ВС России в ходе специальной военной операции.

Ранее тот же суд заочно арестовал Осечкина. Его объявили в международный розыск.

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