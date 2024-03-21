Силовые структуры
Основателя проекта Gulagu.net заочно арестовали за оправдание терроризма
В Москве заочно арестован основатель проекта Gulagu.net за оправдание терроризма
Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает «Интерфакс».
Осечкин проходит обвиняемым по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») Уголовного кодекса РФ.
20 января 2023 года Минюст России признал Осечкина иностранным агентом.