Основателя проекта Gulagu.net заочно арестовали за оправдание терроризма

В Москве заочно арестован основатель проекта Gulagu.net за оправдание терроризма

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает «Интерфакс».

Осечкин проходит обвиняемым по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») Уголовного кодекса РФ.

20 января 2023 года Минюст России признал Осечкина иностранным агентом.