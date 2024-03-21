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14:18, 21 марта 2024Силовые структуры

Основателя проекта Gulagu.net заочно арестовали за оправдание терроризма

В Москве заочно арестован основатель проекта Gulagu.net за оправдание терроризма

Фото: @osechkinvladimir

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает «Интерфакс».

Осечкин проходит обвиняемым по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») Уголовного кодекса РФ.

20 января 2023 года Минюст России признал Осечкина иностранным агентом.

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      Екатерина Кашурникова
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