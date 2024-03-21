В отношении основателя проекта Gulagu.net возбудили дело

Следователи возбудили дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Осечкина

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Осечкин проходит обвиняемым по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ. В суд поступило ходатайство о заочном аресте обвиняемого.

20 января 2023 года Минюст России признал Осечкина иностранным агентом.