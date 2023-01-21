Основателя проекта Gulagu.net признали иноагентом

Минюст России признал иноагентом основателя проекта Gulagu.net Осечкина

Минюст России в пятницу, 20 января, признал иностранным агентом основателя общественного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно пояснению, Осечкин получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине. Кроме того, по данным ведомства, он принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Отмечается, что Осечкин проживает за пределами России.

Кроме того, в реестр иноагентов были включены певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), депутат Мосгордумы Дарья Беседина, общественный деятель Ибрагим Яганов, видеоблогер Антон Пикули (настоящее имя — Антон Устимов), блогер Владимир Харченко и проект для трансгендерных людей T9 NSK.

В октябре 2022 года против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина было заведено уголовное дело о дискредитации российской армии. Осечкин с 2021 года находится в розыске по линии МВД России. В феврале он рассказал о готовящемся в Москве покушении на него.

В октябре 2021 года Осечкин сообщил о получении более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток заключенных в российских колониях и СИЗО. На кадрах были показаны изнасилования заключенных и издевательства над ними. Записи вызвали широкий резонанс.