На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о дискредитации армии

Следственный комитет России возбудил дело в отношении основателя Gulagu.net Осечкина

В Москве завели новое уголовное дело на уехавшего из России правозащитника и основателя общественного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом в четверг, 27 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, Мещанским межрайонным следственным отделом в отношении Осечкина возбуждено дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Дело о дискредитации армии завели из-за распространения подозреваемым на своем канале «Правозащитный YouTube-канал Gulagu.net.» ложных сведений о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.

«Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск», — заявили в СКР.

Иванова добавила, что в данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Владимир Осечкин с 2021 года находится в розыске по линии МВД России. В феврале он рассказал о готовящемся в Москве покушении на него.

В октябре 2021 года Осечкин сообщил о получении более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток заключенных в российских колониях и СИЗО. На кадрах были показаны изнасилования заключенных и издевательства над ними. Записи вызвали широкий резонанс.