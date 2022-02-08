Основатель Gulagu.net Осечкин заявил о готовящемся на него покушении

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, с 2015 года проживающий во Франции, рассказал, что в его адрес поступили угрозы убийством. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Информацию о готовящемся на него покушении правозащитник получил от двух источников. Представитель чеченской диаспоры во Франции сообщил Осечкину, что кто-то из «Президент-отеля в Москве» пытался найти киллера среди эмигрантов из Чечни. Исполнителю заказного убийства были готовы заплатить 100 тысяч евро.

Другой источник из Москвы также подтвердил преступный план. По его словам, он получил данные от сотрудника ФСИН. Оперативник был пьян и признался, что ФСИН и ФСБ через негласных агентов в среде выходцев из Северного Кавказа уже нашли исполнителей и в ближайшее время «ликвидируют» Осечкина.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал кадры пыток заключенных в колонии Красноярского края. На следующий день УФСИН Красноярского края заявило, что проведет проверку.

В октябре Осечкин сообщил о получении более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток заключенных в российских колониях и СИЗО. На кадрах были показаны изнасилования заключенных и издевательства над ними. Записи вызвали широкий резонанс.

