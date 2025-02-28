В Раде отреагировали на истерику Зеленского в Белом доме

Депутат Рады Дубинский заявил о попытке Зеленского устроить шоу в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки без плана действий и попытался устроить шоу в Белом доме. Таким образом на истерику политика во время переговоров с главой США Дональдом Трампом отреагировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, единственная ставка Зеленского — эмоциональное давление на собеседника.

«Он [Зеленский] также попытался устроить шоу на весь мир. Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку. Боже, храни Украину», — написал депутат Рады.

Ранее президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в проявлении неуважения и неблагодарности в ходе переговоров.