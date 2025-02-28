Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:06, 28 февраля 2025Бывший СССР

В Раде отреагировали на истерику Зеленского в Белом доме

Депутат Рады Дубинский заявил о попытке Зеленского устроить шоу в Белом доме
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки без плана действий и попытался устроить шоу в Белом доме. Таким образом на истерику политика во время переговоров с главой США Дональдом Трампом отреагировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, единственная ставка Зеленского — эмоциональное давление на собеседника.

«Он [Зеленский] также попытался устроить шоу на весь мир. Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку. Боже, храни Украину», — написал депутат Рады.

Ранее президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в проявлении неуважения и неблагодарности в ходе переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп накричал на Зеленского

      Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?

      Путин запретил медикам учиться дистанционно

      В США высмеяли внешний вид Зеленского на встрече с Трампом

      В Раде отреагировали на истерику Зеленского в Белом доме

      Известный блогер рассказал о зарплате на канале Соловьева

      Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении и неблагодарности

      Александр Петров похвастался новым домом

      Перебранка Зеленского с Вэнсом и Трампом попала на видео

      Путин продлил срок действия программы материнского капитала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше