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18:56, 28 февраля 2025Экономика

В России назвали чаще всего попадавшие под отзыв автомобили

Росстандарт: Haval F7 и F7x чаще всего попадали под отзыв в России в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В 2024 году чаще всего под отзыв в России попадали автомобили китайского концерна Haval. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на данные Росстандарта.

Речь идет об автомобилях, которые были отозваны из-за дефектов через сайт ведомства за последний год. Чаще всего подобную операцию проводили с моделями Haval F7 и F7x, реализованными с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023-го. В январе 2024-го под отзывную кампанию попали в общей сложности 32 156 подобных автомобилей. Главной причиной стали риски попадания влаги в жгут проводов под сиденьем водителя.

В топ-3 по этому показателю также попали Skoda Rapid (31 741 отозванная машина) и Kia Sportage (29 141 единица). Владельцы первой модели получили уведомления о необходимости заехать к дилеру для устранения дефектов в конце 2024 года, а второй — в самом начале 2025-го. На Rapid были обнаружены риски накопления электростатического заряда на поверхности топливных магистралей при экстремально низкой температуре. В результате проблемные машины пришлось дооснащать кабелем заземления топливного фильтра.

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У Kia Sportage, в свою очередь, была выявлена возможность замыкания электрической цепи блока ABS/ESC. Это могло привести возгоранию в моторном отсеке, из-за чего внушительную партию машин, реализованных с 2014 по 2016 год, пришлось в экстренном порядке отзывать. В итоге устранение дефекта свелось к замене мультипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей.

В общей сложности за 2024 год в России отозвали свыше 141 тысячи дефектных машин. Выявленные несоответствия, утверждали в Росстандарте, могли нанести вред жизни и здоровью россиян. В целом же за последние пять лет массовая отзывная кампания затронула суммарно более 1,7 миллиона машин. За этот период ведомство организовало свыше 300 подобных мероприятий.

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