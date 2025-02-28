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11:29, 28 февраля 2025Россия

В России водитель остановил автобус на пути перед мчавшимся поездом и попал на видео

Под Иркутском водитель остановил автобус с пассажирами перед мчавшимся поездом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутской области водитель остановил автобус с пассажирами перед мчавшимся на них поездом. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как водитель попытался проскочить железнодорожный переезд после уже объявленного оповещения о проходящем составе. Не успев проехать перед вторым шлагбаумом, водитель останавливает автобус около путей.

Находившиеся в салоне пассажиры в панике выбежали из салона. Затем в поле зрения камеры попал поезд — он прошел в нескольких сантиметрах от задней части автобуса.

Ранее в Ленинградской области такси попало под электричку. Инцидент произошел на железнодорожном переезде «Щеглово-Кирпичный завод» во Всеволожском районе. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Пассажирку такси спасти не удалось.

ЖЗЛ
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