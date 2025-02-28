В российском городе неизвестные украли с рынка понимающего китайский язык кота

Во Владивостоке неизвестные увезли с рынка кота Чульгира, понимающего китайский

Кота из Владивостока, понимающего китайский язык, украли неизвестные. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».

Кот по имени Чульгир жил на рынке «Березка» в российском городе около трех лет. Его подобрал и воспитал один из продавцов — китаец, которого коллеги зовут Ваней. Чульгир был кастрирован. Он любил гулять на воле, но на рынке у него была своя комната для отдыха и сна. Однако накануне неизвестные — предположительно волонтеры — заманили кота в переноску и увезли на автомобиле, приняв его за бездомного. Теперь продавцы хотят вернуть любимца на рынок и планируют обратиться в полицию.

«Ему три года. Его воспитал китаец Ваня. Кот — член всего нашего дружного рынка. Свободолюбивый, всегда гулял, проблем не было, посетители тоже его знали. А эти волонтеры приманили, засунули в коробку и увезли, хотя видно было, что он домашний, чистый, ухоженный. Мы места не находим. Его зовут Чульгир. Он понимает китайский, русский — так себе, китаец давал ему кличку», — рассказал один из продавцов.

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