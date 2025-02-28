В российском городе задержали подозреваемого в расправе над знакомым мужчину

В Москве задержали подозреваемого в убийстве знакомого

В Москве задержали подозреваемого в расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по ЗАО.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о конфликте в одной из квартир на Новорублевской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 36-летнего мужчину. Он получил колото-резаные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность 45-летнего мужчины, который был задержан в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что россиянку осудили на восемь лет за расправу над тяжелобольной матерью.