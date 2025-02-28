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09:31, 28 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе иностранец получил шесть лет колонии за призывы к экстремизму

ФСБ: На Камчатке иностранца осудили на шесть лет за экстремистские призывы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к шести годам лишения свободы иностранца за призывы к экстремизму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.

Мужчина признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, иностранец опубликовал в социальной сети ролики, призывающие к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ФСБ задержала сторонника террористов.

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