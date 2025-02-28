В российском регионе возбудили уголовное дело из-за расправы над женщиной с ребенком

В Хакасии возбудили дело по факту убийства женщины с малолетним ребенком

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту расправы над женщиной с малолетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 27 февраля поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Северная в селе Бирикчуль женщины и ее сына. 30-летняя мать и 8-летний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий для установления лица, причастного к преступлению, в этом же селе по улице Власова обнаружен мужчина с признаками добровольного ухода из жизни. По имеющейся информации, эта женщина ранее жила с предполагаемым подозреваемым и он являлся отцом ребенка. Возможной причиной конфликта стало взыскание алиментов с него.

Назначены судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали подозреваемого в расправе над знакомым мужчину.