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14:37, 28 февраля 2025Экономика

В Санкт-Петербурге показали облик нового мегапроекта

Губернатор Беглов показал облик нового курорта «Санкт-Петербург Марина»
Александра Качан (Редактор)

Изображение: Telegram-канал Александра Беглова

В Санкт-Петербурге показали рендеры проекта будущего курорта «Санкт-Петербург Марина» в поселке Горская. Изображениями поделился губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Беглов отметил, что подготовка к строительству курорта идет полным ходом. Объект является одним из мегапроектов, которые реализуют в рамках стратегической программы «10 приоритетов». Он будет работать круглый год.

«Здесь будут общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоем», — написал чиновник. Он добавил, что к настоящему моменту уже согласованы градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 и 9,6 гектара, на которых будут располагаться школа яхтенного спорта и яхт-клуб.

Ранее стало известно, что в Таджикистане построят самый длинный автомобильный мост в Центральной Азии. Договор о реализации проекта подписали министерство транспорта страны и китайская компания Zhejiang Communications Construction Group Co. Ltd.

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