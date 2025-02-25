В Таджикистане построят самый длинный автомобильный мост в Центральной Азии

В Таджикистане планируют построить самый длинный автомобильный мост в Центральной Азии. Договор о реализации проекта подписали министерство транспорта страны и китайская компания Zhejiang Communications Construction Group Co. Ltd, передает пресс-служба ведомства.

Переправу построят в рамках третьего этапа реализации проекта строительства автодороги Обигарм — Нуробод. Мост будет находиться в Нурабадском районе и проходить через реку Сурхоб, его длина составит 920 метров, а с подъездными дорогами — 1,5 километра.

На строительные работы уйдет около четырех лет. Стоимость проекта составит примерно 59,8 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге построят четыре новых моста. Один из них войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения, второй запланирован в створе Арсенальной улицы и продолжения Таврической, третий соединит территорию 16-19-й линий Васильевского острова с Английским проспектом, а четвертый появится в Ленинградской области.