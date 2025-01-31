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12:43, 31 января 2025Экономика

Четыре новых моста собрались построить в Петербурге

Губернатор Беглов: Петербург готовится к строительству четырех новых мостов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге собрались построить четыре новых моста. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, пишет «Вечерний Петербург».

Первый мост планируется в составе Широтной магистрали скоростного движения. «Как только проект второго и последующих этапов Широтной магистрали выйдет из экспертизы, сразу начнется подготовка к строительству переправы в створе Зольной и Фаянсовой улиц», — рассказал Беглов.

Второй проект — Арсенальный мост — запланирован в створе Арсенальной улицы и продолжения Таврической. Третий мост — Ново-Адмиралтейский. Он должен будет соединить территорию 16-19-й линии Васильевского острова с Английским проспектом в месте его примыкания к набережной Мойки. «Причем над промышленной зоной этот мост пройдет в эстакадном варианте, то есть практически над городом», — пояснил губернатор.

Четвертый мост планируют построить в Ленинградской области, в районе Отрадного, он войдет в состав первого пускового участка КАД-2 — от Кузьмолово до трассы М-11 «Нева», пояснил Беглов.

Ранее четыре новых пешеходных моста собрались построить в Москве. Два из них построят в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Еще один мост длиной полкилометра с подходами через Москву-реку до улицы Островной откроют в Мневниковской пойме, а четвертую конструкцию возведут между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк.

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