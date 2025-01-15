В Москве появятся четыре новых моста

Заммэра Ефимов: В Москве до 2027 года откроют четыре пешеходных моста

В Москве в ближайшие два года появятся четыре новых пешеходных моста. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заместителя градоначальника, до конца 2027 года в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки построят два моста. Помимо этого, там собираются благоустроить более двух километров троп здоровья, возвести шесть павильонов и комплекс прибрежных сооружений. Еще один мост длиной в полкилометра с подходами через Москву-реку до улицы Островная откроют в Мневниковской пойме. Переправа обеспечит пешеходную связь районов Хорошево-Мневники и Крылатское, станет частью новых прогулочных маршрутов. Наконец, четвертую конструкцию возведут между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк.

10 января стало известно, что в Москве открыли новый пешеходный мост через Нагатинский затон.