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18:48, 15 января 2025Экономика

В Москве появятся четыре новых моста

Заммэра Ефимов: В Москве до 2027 года откроют четыре пешеходных моста
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве в ближайшие два года появятся четыре новых пешеходных моста. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заместителя градоначальника, до конца 2027 года в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки построят два моста. Помимо этого, там собираются благоустроить более двух километров троп здоровья, возвести шесть павильонов и комплекс прибрежных сооружений. Еще один мост длиной в полкилометра с подходами через Москву-реку до улицы Островная откроют в Мневниковской пойме. Переправа обеспечит пешеходную связь районов Хорошево-Мневники и Крылатское, станет частью новых прогулочных маршрутов. Наконец, четвертую конструкцию возведут между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк.

10 января стало известно, что в Москве открыли новый пешеходный мост через Нагатинский затон.

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