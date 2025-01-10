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15:09, 10 января 2025Экономика

В Москве открыли новый пешеходный мост

В Москве открылся пешеходный мост через Нагатинский затон
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Москве открылся новый пешеходный мост через Нагатинский затон. О том, что конструкция стала доступна для жителей и гостей столицы, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Мост располагается рядом с одноименной станцией Большой Кольцевой линии (БКЛ). Длина конструкции составляет 216 метров, она исполнена в форме полумесяца. По словам мэра города Сергея Собянина, мост связал жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией «Нагатинский Затон». Теперь граждане смогут быстрее добираться до метро и торговых центров.

Ранее Собянин заявил, что на данный момент в Москве строят три новых пешеходных моста, еще четыре находятся на стадии проектирования.

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