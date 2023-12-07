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16:10, 7 декабря 2023Среда обитания

В Москве собрались построить новые мосты

Мэр Москвы Собянин объявил о строительстве трех новых мостов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В настоящее время в Москве строят три пешеходных моста, еще четыре находятся на стадии проектирования. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Мэр города Сергей Собянин перечислил мосты, которые строят в столице. Это мост Нагатинский затон, через Яузу близи Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и мост через Водоотводный канал.

На стадии проектировки находятся мосты, два из которых должны будут появиться во Мневниковской пойме, еще два — в затоне Новинки. Таким образом, в столице до 2026 года появятся семь новых пешеходных мостов.

Первый мост длиной 220 метров готов на 15 процентов, мост через Яузу длиной 300 метров — на 19 процентов, мост через Водоотводный канал длиной 58 метров готов на 60 процентов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Конструкция должна будет связать районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

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      Мария Черкасова
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