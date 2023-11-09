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20:36, 9 ноября 2023Среда обитания

В Москве построят новый мост

В Москве построят мост между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Фото: М. Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве в настоящее время возводится мост через Москву-реку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый мост построят в створе Берегового проезда, между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Конструкция длиной в 315 метров свяжет между собой районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники. По словам Собянина, она является одним из крупнейших инженерных сооружений, возведенных через Москву-реку за последние годы.

Мэр отметил, что после появления нового моста транспортная доступность районов Филевский Парк, Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский, где в общей сложности проживают примерно полмиллиона человек, улучшится. Так, у москвичей появится дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе.

Всего в обе стороны предусмотрено шесть полос движения транспорта. Строительство объекта стартовало в январе 2023 года. В январе следующего года планируется начать надвижку пролетного строения, а завершить работы рассчитывают до конца 2025 года.

В октябре стало известно о возведении в Москве еще двух мостов — через реку Битцу и в створе улицы Мясищева.

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      Полина Кислицына
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