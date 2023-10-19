В Москве построят три новых моста

Собянин: в Москве сейчас строятся три новых моста и проектируются еще два

В Москве в настоящее время возводятся три моста, еще два находятся на этапе проектирования. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Один мост длиной 109 метров строится через реку Битцу, объект готов на 66 процентов. На данный момент ведутся работы по устройству плиты пролетного строения. Второй мост — в створе Берегового проезда, его протяженность составит 315 метров. Третий мост длиной 231 метр сооружается в створе улицы Мясищева. Планируется возвести мост через Москву-реку в районе Новозаводской улицы и мост через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы, рассказал градоначальник.

По словам Собянина, мостостроение стоит в приоритете программы дорожного развития столицы. С 2011 года в Москве построено 22 моста. Только в 2023 году завершено строительство трех объектов.

В сентябре главная река столицы обзавелась новым пешеходным мостом. Он связал стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.