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05:00, 28 февраля 2025МирЭксклюзив

Вероятность появления гарантий безопасности от США для Украины оценили

Политолог Топорнин: США могут предоставить Украине гарантии безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ted S. Warren / AP

США могут пойти на предоставление Украине гарантий безопасности, но на данный момент неясно, какими они могут быть, поскольку потенциальные гарантии должны быть также приемлемы для российской стороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин.

«Когда после обсуждения соглашения о редкоземельных металлах начали говорить о договоренностях более фундаментальных, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, если подписывать что-то более всеобъемлющее, то там должны быть и гарантии безопасности. Для страны это вопрос первостепенной важности — какие металлы можно добывать в отсутствии безопасности?» — заметил политолог.

Он допустил, что в соглашении о редкоземельных металлах могут быть некоторые декларативные заявления о стремлении к миру, безопасности. Но Украине требуется что-то более существенное и конкретное. И США, как считает Топорнин, могут пойти на предоставление таких гарантий.

«США сейчас достаточно решительно настроены на урегулирование конфликта мирным путем. И понятно, что результатом переговоров должны быть договоренности о гарантиях безопасности для обеих сторон. Но на данный момент практических предложений, которые устраивали бы и Россию, и Украину нет. Так у Зеленского все гарантии безопасности сводятся к вступлению в НАТО, размещению европейских миротворцев, но Россия выступает против. Так что пока непонятно, какими могут быть условия, которые устроили бы одновременно обе стороны», — заключил Топорнин.

Ранее сообщалось, что Зеленский не подпишет новое соглашение с США об использовании полезных ископаемых без расширенных гарантий безопасности для страны. Отмечалось, что отсутствие прямых упоминаний гарантий безопасности вызвало недовольство украинского руководства.

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