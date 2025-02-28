Вероятность появления гарантий безопасности от США для Украины оценили

Политолог Топорнин: США могут предоставить Украине гарантии безопасности

США могут пойти на предоставление Украине гарантий безопасности, но на данный момент неясно, какими они могут быть, поскольку потенциальные гарантии должны быть также приемлемы для российской стороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин.

«Когда после обсуждения соглашения о редкоземельных металлах начали говорить о договоренностях более фундаментальных, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, если подписывать что-то более всеобъемлющее, то там должны быть и гарантии безопасности. Для страны это вопрос первостепенной важности — какие металлы можно добывать в отсутствии безопасности?» — заметил политолог.

Он допустил, что в соглашении о редкоземельных металлах могут быть некоторые декларативные заявления о стремлении к миру, безопасности. Но Украине требуется что-то более существенное и конкретное. И США, как считает Топорнин, могут пойти на предоставление таких гарантий.

«США сейчас достаточно решительно настроены на урегулирование конфликта мирным путем. И понятно, что результатом переговоров должны быть договоренности о гарантиях безопасности для обеих сторон. Но на данный момент практических предложений, которые устраивали бы и Россию, и Украину нет. Так у Зеленского все гарантии безопасности сводятся к вступлению в НАТО, размещению европейских миротворцев, но Россия выступает против. Так что пока непонятно, какими могут быть условия, которые устроили бы одновременно обе стороны», — заключил Топорнин.

Ранее сообщалось, что Зеленский не подпишет новое соглашение с США об использовании полезных ископаемых без расширенных гарантий безопасности для страны. Отмечалось, что отсутствие прямых упоминаний гарантий безопасности вызвало недовольство украинского руководства.