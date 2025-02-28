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15:23, 28 февраля 2025Экономика

Власти не согласились с предложением о ежегодной индексации порога шкалы НДФЛ

В Минфине РФ не поддержали идею о ежегодной индексации порога шкалы НДФЛ
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин РФ не поддерживает предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о ежегодной индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ от 15 до 22 процентов. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Сазанова сообщает ТАСС.

Как напомнил представитель властей, когда в 2024 году вводилась прогрессивная шкала налогообложения, решено было «мониторить» в течение трех лет и «принимать решения». «Наша позиция не изменилась», — сказал заместитель министра.

Ранее «Ведомости» узнали, что в инициативе РСПП речь идет о том, чтобы защитить уровни вступивших в силу налоговых изменений для доходов от 2,4 миллиона рублей в год индекс-дефлятором от воздействия роста цен. Например, если инфляция составляет 9 процентов, то пороги шкалы НДФЛ составят до 2,616 миллиона рублей — 13 процентов, 2,616 — 5,45 миллиона — 15 процентов, 5,45 — 21,8 миллиона — 18 процентов и так далее.

Побеседовавшие с журналистами эксперты согласились, что, если предложение не будет реализовано, в условиях относительно высокой инфляции уже в течение пары лет под повышенное налогообложение могут попасть в том числе представители профессий, которые «сложно причислить к высокооплачиваемым».

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