Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

Внучка отравила экс-мэра Самары Тархова с женой, заморозила в азоте и расчленила

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова рассказала следователям детали расправы и избавления от тел с целью замести следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Самарской области.

В ходе допроса обвиняемая пояснила, что отравила родственников и заморозила тела с помощью азота. Затем ее соучастник расчленил их и они вместе раскидали останки по мусорным контейнерам в Самаре. По ее словам, мотивом преступления стала корысть. Внучка хотела завладеть имуществом дедушки и бабушки.

Она пройдет амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи возбудили против нее второе уголовное дело о мошенничестве в связи с продажей ею автомобиля бабушки.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.