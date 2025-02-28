Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

Военком Башкирии Блажевич рассказал о выплатах бойцам СВО при наступлении мира

Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить «подъемные» выплаты даже при наступлении мира. Об этом заявил военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич, которого цитирует ufatime.ru.

По информации издания, в последнее время в республике активизировался набор контрактников.

По словам военкома, выплаты за подписание контракта с Минобороны получат все военнослужащие вне зависимости от дальнейшего развития событий. Речь идет о 2 миллионах рублей, которые получают новобранцы СВО из Башкирии.

Ранее вдовы бойцов СВО из Хакасии сообщили о неполучении выплат на похороны мужей. Ситуации были вынуждены прокомментировать местные власти. Председатель Верховного Совета республики Сергей Сокол назвал сложившуюся ситуацию вопиющей и пообещал лично встретиться с женами солдат.