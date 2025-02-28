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15:09, 28 февраля 2025Россия

Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

Военком Башкирии Блажевич рассказал о выплатах бойцам СВО при наступлении мира
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить «подъемные» выплаты даже при наступлении мира. Об этом заявил военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич, которого цитирует ufatime.ru.

По информации издания, в последнее время в республике активизировался набор контрактников.

По словам военкома, выплаты за подписание контракта с Минобороны получат все военнослужащие вне зависимости от дальнейшего развития событий. Речь идет о 2 миллионах рублей, которые получают новобранцы СВО из Башкирии.

Ранее вдовы бойцов СВО из Хакасии сообщили о неполучении выплат на похороны мужей. Ситуации были вынуждены прокомментировать местные власти. Председатель Верховного Совета республики Сергей Сокол назвал сложившуюся ситуацию вопиющей и пообещал лично встретиться с женами солдат.

ЖЗЛ
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