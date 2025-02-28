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10:41, 28 февраля 2025Россия

Власти российского региона признали нехватку денег на похороны бойцов СВО

Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на выплаты участникам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на выплаты участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Шанс. Регион».

О том, что вдовам приходится хоронить ушедших на СВО мужей за свои деньги, стало известно в конце февраля.

Председатель Верховного Совета республики Сергей Сокол, слова которого приводит издание, назвал сложившуюся ситуацию вопиющей. Он добавил, что Верховный совет ждет в этой связи предложений от регионального правительства.

Также чиновник анонсировал серию встреч с родственниками бойцов, которые столкнулись с задержкой начислений. «В понедельник [3 марта — прим. «Ленты.ру»] у меня намечена встреча с теми, кто испытывает сложности не только в отношении вот этих выплат, но и ряда других выплат, в том числе по погребению», — пояснил он.

Ранее бойцу СВО из Свердловской области отказали в выплатах из-за опечатки. Это выяснилось после того, как раненый военнослужащий обратился в Социальный фонд. Дело дошло до суда.

ЖЗЛ
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