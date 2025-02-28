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02:50, 28 февраля 2025Мир

Военкор Коц отреагировал на «тишину» после переговоров в Стамбуле

Военкор Коц обратил внимание на тишину после переговоров в Стамбуле
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на тишину после переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле. Он отметил, что они продлились долгое время, но никаких заявлений по их итогу не было сделано.

«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле. 6,5 часов — и ни одного заявления, ни одной утечки, ни одного осведомленного источника Bloomberg или Politico», — говорится в публикации.

Ранее в Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Переговоры делегаций продлились почти 6,5 часов: они начались в 10:02 (время совпадает с московским) и завершились в 16:23. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на укрепление доверия между двумя странами по итогам встречи по проблемам работы дипмиссий.

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