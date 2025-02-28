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20:09, 28 февраля 2025Россия

Взятый в плен офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области

Сдавшийся офицер ВСУ помог бойцам ВС России выйти из окружения в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Взятый в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на военнослужащего с позывным Сокол.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России попали в окружение в приграничном районе. Несколько дней они пытались с боем выбраться. В один момент им удалось взять в плен двух украинских солдат. Один из них, оказавшийся офицером, сдался сам и заявил, что не хочет сражаться.

Сокол отметил, что вражеский офицер послужил им «GPS-навигатором».

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«Рассказал, где враг собирается наступать, какими силами... где можно прорваться», — вспомнил российский боец.

Ранее стало известно, что гвардии майор Михаил Попов, попав в окружение Вооруженных сил Украины, трижды вызвал огонь на себя. Отмечается, что командир мотострелкового батальона с позывным Шарок участвовал в боях в Угледаре, Авдеевке, Артемовске, Лисичанске и Соледаре.

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