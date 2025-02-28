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18:25, 28 февраля 2025Россия

Российский офицер в окружении ВСУ трижды вызвал огонь на себя

Минобороны: Гвардии майор Попов в окружении ВСУ трижды вызвал огонь на себя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Гвардии майор Михаил Попов, попав в окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), трижды вызвал огонь на себя. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны РФ со ссылкой на военнослужащего.

Командир мотострелкового батальона с позывным Шарок участвовал в боях в Угледаре, Авдеевке, Артемовске, Лисичанске и Соледаре.

В самом начале спецоперации он с подчиненными попали в окружение на харьковском направлении. Там они удерживали перекресток дорог, чтобы противник не сумел прорваться к основным силам батальона. Всего российских бойцов было 16 человек.

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«Боролись с превосходящими силами противника и три раза вызвали огонь на себя. Противник давил нас массой», — вспомнил Шарок.

Ранее стало известно, что ефрейтор Константин Шрейбер обратил в бегство группу диверсантов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что он находился на боевом дежурстве и обнаружил диверсионную группу, которая двигалась в направлении российских позиций.

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