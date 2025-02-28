Раненый российский военный обратил в бегство группу диверсантов ВСУ

Минобороны: Ефрейтор Шрейбер обратил в бегство группу диверсантов ВСУ

Российский ефрейтор Константин Шрейбер обратил в бегство группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) даже после того, как получил ранение. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Ефрейтор находился на боевом дежурстве и обнаружил диверсионную группу, которая двигалась в направлении российских позиций. Шрейбер сообщил о ситуации командиру и первыми выстрелами поразил украинского пулеметчика.

«В ходе боестолкновения Константин получил осколочное ранение предплечья, но, проявляя мужество и отвагу, продолжил сдерживать врага. (...) Константин сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения до прибытия подкрепления», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что впоследствии бойцы ВСУ поняли бесполезность дальнейших попыток прорыва и, понеся существенные потери, отступили.

Ранее сообщалось, что капитан Андрей Шеломенцев смог прорвать окружение бойцов ВСУ и спас целое подразделение армии России. Военнослужащий должен был вывести российских военных из окружения, когда те оказались блокированы бойцами ВСУ.