Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 28 февраля 2025Россия

Раненый российский военный обратил в бегство группу диверсантов ВСУ

Минобороны: Ефрейтор Шрейбер обратил в бегство группу диверсантов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский ефрейтор Константин Шрейбер обратил в бегство группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) даже после того, как получил ранение. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Ефрейтор находился на боевом дежурстве и обнаружил диверсионную группу, которая двигалась в направлении российских позиций. Шрейбер сообщил о ситуации командиру и первыми выстрелами поразил украинского пулеметчика.

«В ходе боестолкновения Константин получил осколочное ранение предплечья, но, проявляя мужество и отвагу, продолжил сдерживать врага. (...) Константин сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения до прибытия подкрепления», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что впоследствии бойцы ВСУ поняли бесполезность дальнейших попыток прорыва и, понеся существенные потери, отступили.

Ранее сообщалось, что капитан Андрей Шеломенцев смог прорвать окружение бойцов ВСУ и спас целое подразделение армии России. Военнослужащий должен был вывести российских военных из окружения, когда те оказались блокированы бойцами ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Москве против крымского митрополита Тихона. Его готовила украинская разведка

      СК попросил заключить под стражу фигурантов дела о теракте в Самаре

      Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

      Генсек НАТО раскрыл будущие действия альянса по Украине

      К защищающей российских студенток после пыток на автомойке адвокату пришли с угрозами

      Сын Ефремова высказался о выходе отца на свободу

      Однопартийцы Трампа усомнились в законности его решений

      В подъезде российской многоэтажки нашли годовалую девочку

      На «Госуслугах» появится портфолио для школьников и студентов

      Троих сотрудников «Макфы» задержали по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше