Российский капитан прорвал окружение ВСУ и спас целое подразделение

Минобороны: Капитан Шеломенцев спас подразделение, прорвав окружение ВСУ

Капитан Андрей Шеломенцев смог прорвать окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас целое подразделение армии России. О подвиге военнослужащего сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Капитан должен был вывести российских военных из окружения, когда те оказались блокированы бойцами ВСУ. Шеломенцев разведал местность, выявил все огневые точки и посты наблюдения ВСУ, а также распределил сектора атаки своим подчиненным. Военный самостоятельно повел группу на прорыв.

«Смелыми и решительными действиями штурмовики под командованием капитана Шеломенцева сломили сопротивление украинских боевиков и заняли опорный пункт на окраине поселка. Через образовавшуюся брешь в боевых порядках врага штурмовики вывели группу российских военнослужащих», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о подвиге ефрейтора Сергея Степанова, который в одиночку захватил два опорных пункта ВСУ. Первую цель военный захватил после того, как несколько человек из его дивизии, в том числе командир, получили ранения. Тогда Степанов взял командование на себя, а затем один зашел в тыл противника и занял опорный пункт, уничтожив двух солдат ВСУ.