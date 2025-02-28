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22:34, 28 февраля 2025Мир

Захарова прокомментировала отъезд Зеленского после перепалки с Трампом

Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под «Ленинград»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Досрочный отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом можно смотреть под группу «Ленинград». Таким образом отбытие политика прокомментировала ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Под группу Ленинград», — рассказала дипломат, не уточнив, какую композицию она подразумевает. Однако, одна из песен группы включает рефрен с соответствующим посланием, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, его пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.

До этого американский президент прокомментировал перепалку с Зеленским. По мнению Трампа, в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.

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