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15:42, 28 февраля 2025Из жизни

Жена доказала траты бывшего мужа на новую супругу благодаря соцсетям и отсудила алименты

Россиянка из Химок отсудила алименты у бывшего мужа благодаря снимкам в соцсетях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Россиянка из Подмосковья добилась выплаты алиментов после того, как из соцсетей узнала о тратах бывшего мужа на новую жену-блогершу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Жительница Химок Валерия (имя изменено) разошлась с мужем в 2017 году. Он оставил жене с семилетней дочерью квартиру, но алименты после этого платить отказывался, ссылаясь на проблемы с бизнесом. Валерия подала в суд, но мужчина предоставлял документы об убытках.

В какой-то момент Валерия нашла аккаунт новой жены бывшего супруга в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и увидела там фото из Дубая и снимки с брендовыми вещами, дорогими сумками и покупками. Женщина сделала скриншоты постов блогерши и принесла их в качестве доказательств лжи бывшего мужа в суд. Это помогло ей отсудить алименты спустя почти семь лет после развода.

Сообщается, что судебный процесс спровоцировал повторный развод. Новая супруга также ушла от мужчины.

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Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе. Отмечалось, что ранее французский суд встал на сторону мужчины и признал его супругу единственной виновной в разводе из-за регулярных отказов в близости.

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