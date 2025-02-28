Жена доказала траты бывшего мужа на новую супругу благодаря соцсетям и отсудила алименты

Россиянка из Химок отсудила алименты у бывшего мужа благодаря снимкам в соцсетях

Россиянка из Подмосковья добилась выплаты алиментов после того, как из соцсетей узнала о тратах бывшего мужа на новую жену-блогершу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Жительница Химок Валерия (имя изменено) разошлась с мужем в 2017 году. Он оставил жене с семилетней дочерью квартиру, но алименты после этого платить отказывался, ссылаясь на проблемы с бизнесом. Валерия подала в суд, но мужчина предоставлял документы об убытках.

В какой-то момент Валерия нашла аккаунт новой жены бывшего супруга в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и увидела там фото из Дубая и снимки с брендовыми вещами, дорогими сумками и покупками. Женщина сделала скриншоты постов блогерши и принесла их в качестве доказательств лжи бывшего мужа в суд. Это помогло ей отсудить алименты спустя почти семь лет после развода.

Сообщается, что судебный процесс спровоцировал повторный развод. Новая супруга также ушла от мужчины.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе. Отмечалось, что ранее французский суд встал на сторону мужчины и признал его супругу единственной виновной в разводе из-за регулярных отказов в близости.