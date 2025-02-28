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11:43, 28 февраля 2025Из жизни

Женщина сбросила 38 килограммов и назвала главные ошибки худеющих

TOI: Сбросившая 38 килограммов индианка посоветовала не пропускать приемы пищи
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Жительница Индии сбросила 38 килограммов лишнего веса за 10 месяцев и решила поделиться опытом с худеющими. Об этом пишет The Times of India (TOI).

Женщина по имени Суджата рассказала, что сумела похудеть, несмотря на синдром поликистозных яичников, который часто осложняет потерю лишнего веса. Исходя из собственного опыта, индианка назвала главные ошибки, которые допускают худеющие.

В первую очередь, она посоветовала не пропускать приемы пищи и избегать резкого ограничения калорий, так как это может замедлить обмен веществ, вызвать потерю мышечной массы и спровоцировать переедание. Суджата сказала, что отказ от силовых тренировок в пользу кардио также провоцирует потерю мышечной массы, а именно ее набор помогает быстрее сжигать жир и ускоряет обмен веществ.

Индианка также рекомендовала с осторожностью относиться к модным диетам, авторы которых советуют отказываться от целых групп продуктов и обещают быструю потерю веса. Такие диеты часто заканчиваются повторным набором веса. Вместо этого Суджата посоветовала употреблять достаточное количество белка — это поможет поддержать набор мышечной массы и справиться с чувством голода.

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Также она посоветовала добавить в рацион больше полезных жиров, которые содержатся, например, в орехах, авокадо, семенах и оливковом масле. Они, по мнению Суджаты, помогают регулировать уровень гормонов и положительно влияют на общее состояние здоровья.

Кроме того, индианка советует как следует высыпаться, так как недосып и высокий уровень стресса нарушают выработку кортизола и увеличивают чувство голода. Также многие худеющие, по мнению Суджаты, слишком часто перекусывают между основными приемами пищи, из-за чего потребляют лишние калории. Она посоветовала больше пить, так как жажда часто ошибочно принимается за голод и приводит к перееданию.

Суджата также считает, что не следует постоянно взвешиваться во время похудения. По ее мнению, цифры на весах могут создать ложное впечатление о положительных изменениях, происходящих в организме. Вместо этого она посоветовала чаще фотографироваться, так как перемены во внешнем виде отражают улучшение состояние здоровья намного адекватнее.

Ранее страдавшая от ожирения диетолог из Индии сбросила 82 килограмма и раскрыла секрет похудения. Важным элементом здорового избавления от лишних килограммов она назвала обязательные прогулки после еды.

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